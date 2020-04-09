Николаевская область продолжает "экспортировать" зараженных коронавирусом — СМИ

Очередные 2 пациента с симптомами и подозрением на Covid-19 из Николаева уехали на лечение в Киев в Александровскую больницу.

Об этом со ссылкой на источники в горздраве сообщает городское издание "НикВести" в своем телеграм-канале.

По данным информированных источников, оба заболевших — медики. Это муж и жена, которые в марте отдыхали в Египте. По возвращении с курорта прием пациентов они не вели.

"Наш лабораторный центр не подтверждал им коронавирус. Вчера состояние ухудшилось, они уехали в Киев", — передает николаевское медиа.

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"Никвести" напоминают, что 28 марта в Николаеве были выявлены первые пациенты с коронавирусом, однако, на следующий день пара тоже уехала лечиться в Александровскую больницу. Главный санврач Украины Виктор Ляшко также сообщал о том случае, рассказав, что официальная статистика по Николаевской области была откорректирована.

Ситуация с Николаевской областью, единственной в Украине, где статистика до сих пор официально не зафиксировала ни одного зараженного коронавирусом, уже обратила на себя внимание Киева. Минздрав решил направить проверку в регион. В свою очередь, мэр Николаева 8 апреля выступил с публичной резкой отповедью в адрес обвинителей.

А еще днем ранее, 7 апреля, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко обвинила руководителя ОГА Николая Стадника в саботаже борьбы с коронавирусом.