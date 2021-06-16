Нового гендиректора "Укрпочты" назначат без конкурса

Следующего генерального директора "Укрпочты" будет назначать Наблюдательный совет предприятия, без конкурсного отбора.

Такое решение Кабинет министров Украины принял на заседании в среду, 16 июня.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовав обоснование новых правил. В документе говорится, что полноценный конкурс займет не меньше шести месяцев и все это время неопределенность с руководителем может поставить под угрозу инвестиционную программу и всю работу предприятия.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о конфликте между премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой "Укрпочты" Игорем Смелянским. Причиной конфликта стало якобы решение Смелянского отключить в отделениях "Укрпочты" все сторонние банковские терминалы, несмотря на договоренности с финансовыми учреждениями.

Перед этим Смелянский выставил правительству настоящий ультиматум — он требовал разрешения вопроса о том, чтобы пенсию не переводили в принудительном порядке на карточку. Таким образом "Укрпочта" пытается оставить себе доходы от доставки пенсий пенсионерам, заблокировав их полный перевод на банковское обслуживание.

Кроме того, в конце 2020 года Смелянский угрожал Кабмину, что "Укрпочта" перестанет доставлять пенсии, если Кабмин не поднимет тариф на доставку. Более того, Смелянский также угрожал срывом инвестиционной программы ЕБРР и ЕИБ на 100 млн евро, в рамках которой, среди прочего, в дальнейшем были закуплены новые автомобили для передвижных почтовых отделений.