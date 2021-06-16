Политика и экономика 50 минут назад

Нового гендиректора "Укрпочты" назначат без конкурса

Назначать руководителя предприятия будет Наблюдательный совет

Игорь Смелянский, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, глава "Укрпочты"
Игорь Смелянский, глава "Укрпочты"

Следующего генерального директора "Укрпочты" будет назначать Наблюдательный совет предприятия, без конкурсного отбора.

Такое решение Кабинет министров Украины принял на заседании в среду, 16 июня.

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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовав обоснование новых правил. В документе говорится, что полноценный конкурс займет не меньше шести месяцев и все это время неопределенность с руководителем может поставить под угрозу инвестиционную программу и всю работу предприятия.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о конфликте между премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой "Укрпочты" Игорем Смелянским. Причиной конфликта стало якобы решение Смелянского отключить в отделениях "Укрпочты" все сторонние банковские терминалы, несмотря на договоренности с финансовыми учреждениями.

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Перед этим Смелянский выставил правительству настоящий ультиматум — он требовал разрешения вопроса о том, чтобы пенсию не переводили в принудительном порядке на карточку. Таким образом "Укрпочта" пытается оставить себе доходы от доставки пенсий пенсионерам, заблокировав их полный перевод на банковское обслуживание.

Кроме того, в конце 2020 года Смелянский угрожал Кабмину, что "Укрпочта" перестанет доставлять пенсии, если Кабмин не поднимет тариф на доставку. Более того, Смелянский также угрожал срывом инвестиционной программы ЕБРР и ЕИБ на 100 млн евро, в рамках которой, среди прочего, в дальнейшем были закуплены новые автомобили для передвижных почтовых отделений.

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