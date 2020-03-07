Политика 40 минут назад

Новый министр спорта фигурирует в деле о хищении госсредств

Вадим Гутцайт может быть причастен к возможным хищениям денег на госзакупках лодок для столичных спортсменов

Новый министр спорта фигурирует в деле о хищении госсредств Новый министр спорта фигурирует в деле о хищении госсредств
Вадим Гутцайт. Фото: "Новое время"

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт фигурирует в материалах уголовного производства о возможных хищениях государственных денег на закупках лодок для киевских спортсменов.

Об этом говорится в соответствующих материалах суда.

В частности, по версии следствия, с 2016 года из государственного бюджета выделяются деньги на приобретение лодок для занятий спортсменами академической греблей. При этом распорядителем денег является департамент молодежи и спорта КГГА.

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Указано, что в 2016 году было выделено 1,860 млн грн, в 2017 году — 2,480 млн грн, в 2018-м — 2,399 млн грн, в 2019-м — 8,1 млн грн.

Всего по делу должностных лиц Киевской городской госадминистрации и "подконтрольного им" руководителя детско-юношеской спортивной школы "Регата" подозревают в причастности к хищению около 2,25 млн грн.

Также полиция установила, что большинство тендеров выигрывал предприниматель, который одновременно является тренером подконтрольной КГГА детско-юношеской спортивной школы "Буревестник".

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В материалах непосредственно упоминается директор департамента молодежи и спорта КГГА — именно эту должность Гутцайт занимал до назначения министром.

Кроме того, речь идет о возможной подделке документов, на основании которых в 2016-2019 годах перечислялись бюджетные деньги за поставленный товар.

Известно, что расследование производства открыли в сентябре 2019 года.

Напомним, 4 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука. В тот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины и новый состав правительства.

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