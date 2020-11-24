Экономика 1 час назад

"Нуждается в совершенствовании": в МВФ оценили налоговую политику Украины

МВФ считает, что так называемая "налоговая амнистия" не будет хорошей практикой для Украины

МВФ. Фото: Getty Images МВФ. Фото: Getty Images
МВФ. Фото: Getty Images

В Международном валютном фонде считают двойственной налоговую политику Украины, которая хоть и была модернизирована за последние годы, однако продолжает нуждаться в совершенствовании.

Об этом говорится в отчете о технической помощи МВФ, передает "Бизнес.Цензор".

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"Налоговая политика в Украине работает сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы была проделана значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы; с другой — стоят под сомнением основные принципы существующей системы, исследуются фундаментальные изменения в ней", — говорится в отчете.

При этом в МВФ признали, что Украина приложила серьезные усилия в модернизации международных аспектов налога на прибыль, приведении режима в соответствие со стандартами ОЭСР.

Однако некоторые политические силы в Украине стремятся отменить налог на прибыль корпораций, считают в Фонде.

Там объясняют, что некоторые политики в Украине хотят ввести налог на выведенный капитал. При этом представители МВФ выступали против принятия налога на выведенный капитал, поскольку это привело бы к значительным потерям доходов.

Также МВФ сообщает, что недавно в Украине была принята ускоренная амортизация инвестиций в основной капитал, что является "более адресным налоговым стимулом", который должен дать ожидаемые результаты.

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Кроме того, положительным для налоговой политики называется Программа добровольного раскрытия информации. Она должна позволить налогоплательщикам за определенную сумму урегулировать финансовые и физические активы, за которые уплачивались налоги на прибыль.

"Это будет способствовать увеличению налоговой базы в будущем, поскольку доходы, полученные от этих активов, станут видимыми для Государственной налоговой службы", — уверены в Фонде.

МВФ также считает, что так называемая "налоговая амнистия" не будет хорошей практикой для Украины.

"Хотя проблема незарегистрированной собственности в Украине может быть важной проблемой, налоговая амнистия не является подходящим инструментом для ее решения, особенно если выгода распространяется на активы, удерживаемые за границей", — заявили в МВФ.

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Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого заявил о выполнении всех обязательств для получения очередного транша в рамках программы stand-by и заверил в приверженности антикоррупционной реформе.

В свою очередь глава МВФ в кратком сообщении в Twitter отметила, что Украине нужно согласовать определенные действия для того, чтобы Фонд рассмотрел возможность предоставления дальнейшего финансирования.

Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон, МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национального банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого 2020 года.

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