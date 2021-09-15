Экономика 1 час назад

Объем мирового долга приближается к рекордным показателям

Мировой долг за второй квартал вырос до 296 трлн долларов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Во втором квартале 2021 года совокупный мировой долг увеличился до 300 трлн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов (ИМФ).

По данным агентства, в течение этого периода мировой долг вырос на 4,8 трлн долларов, до 296 трлн долларов. В то же время в первом квартале объем несколько уменьшился.

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Совокупный уровень долга включает в себя государственный долг, долги физических и юридических лиц.

В ИМФ заявляют, что если люди продолжат занимать в таком же темпе, мировой долг вскоре превысит отметку в 300 трлн долларов.

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Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн долларов во втором квартале, до 92 трлн долларов.

Но в то же время доля долга в мировом ВВП (валовый внутренний продукт. — Delo.ua)  впервые сократилась после пика в прошлом году. Эксперты называют это положительным знаком — доля в 362% в первом квартале уменьшилась до 353% во втором.

В Институте отметили, что только пять стран имеют отношение долга к ВВП на уровнях, которые наблюдались до пандемии COVID-19, — это Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан.

Напомним, аналитики Совета внешней политики "Украинская призма" в исследовании "Панденомика Европы" пришли к выводу, что если страны с высоким уровнем доходов проведут полную вакцинацию населения до середины 2021 года, а бедные страны — нет, то мировая экономика понесет потери в размере $9 трлн долларов. 

Источник фото: Depositphotos

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