Локдаун в Украине: Одесскую область внесли в "красную" зону карантина по коронавирусу

Министерство здравоохранения отнесло Одесскую область к "красной" зоне карантина по COVID-19.

Теперь в этой зоне находится Киев и пять областей Украины, сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, по состоянию на 20 марта самая сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Киеве, Одесской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они находятся в соответствующей зоне.

В свою очередь в "оранжевой" зоне карантина находятся 11 регионов: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская и Винницкая области.

Другие регионы Украины сейчас пока в "желтой" зоне.

Как известно, "красная" зона предполагает самые жесткие карантинные ограничения. В этой зоне запрещено:

- прием посетителей заведениями общепита и культуры;

- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

- деятельность непродовольственных рынков;

- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

- совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают совершать остановки поезда).

Напомним, 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин.

Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 15 тысяч 292 новых случая коронавируса.