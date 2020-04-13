Общество 1 час назад

Офис Зеленского: на празднование Вербного воскресенья в храмы пришло 126 тысяч украинцев

При этом президент Зеленский подчеркнул, что собрания и толпы на пасхальные праздники — прямой путь заболеть коронавирусом самому и заразить близких

Офис Зеленского: на празднование Вербного воскресенья в храмы пришло 126 тысяч украинцев Офис Зеленского: на празднование Вербного воскресенья в храмы пришло 126 тысяч украинцев
Фото: Офис Президента Украины

В воскресенье, 12 апреля, праздновать "вербное воскресенье" и Пасху западного обряда в украинские храмы пришли 126 тысяч человек. Об этом сообщили в Офисе президента Украины. 

При этом в офисе Зеленского подчеркнули, что это намного меньше, чем год назад, когда эта цифра составляла 3 млн человек. 

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"На празднование Пасхи западного обряда и Вербного воскресенья в храмы пришло примерно 126 тысяч украинцев — по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение условий карантина в ходе богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях", — говорится в сообщении. 

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"Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую несет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на пасхальные праздники — прямой путь заболеть самому и заразить близких. Так что Пасха в новом формате в этом году — это настоящее проявление любви к ближнему", — прокомментировал Владимир Зеленский.

По информации офиса Зеленского, церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными куличами, которые будут доставлены на этой неделе. 

Напомним, как ранее сообщалось, в вербное воскресенье, 12 апреля, несмотря на карантин, в Ровно и Черновцах у храмов УПЦ МП массово святили вербу: на освящении присутствовало много людей, которые не соблюдали дистанцию и были без масок, а полицейские не препятствовали этому, наблюдая лишь со стороны. 

Напомним также, что, по заявлению главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в пасхальное воскресенье, 19 апреля, власти не будут запрещать служения в храмах — более того, полиция не будет заходить в храмы, даже если там будут происходить нарушения карантина. 

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