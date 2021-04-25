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В мире 30 минут назад

Пашинян подал в отставку для проведения парламентских выборов в Армении

Вслед за премьер-министром в рамках технической процедуры в отставку ушло все правительство

Никол Пашинян. Фото: Facebook Никол Пашинян. Фото: Facebook
Никол Пашинян. Фото: Facebook

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отставке с поста главы правительства.

Как рассказал премьер в своем обращении, которое транслировалось в Facebook, он уходит в отставку для того, чтобы провести в Армении досрочные парламентские выборы.  .

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"Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня... Партия "Гражданский договор" будет участвовать в досрочных парламентских выборах. Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении, — сообщил Пашинян.

По его словам, он продолжит возглавлять правительство до проведения досрочных выборов как исполняющий обязанности премьер-министра.

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Кроме этого, вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры в отставку ушло все правительство.

Согласно Конституции Армении, для роспуска парламента премьер-министр страны должен уйти в отставку.

Стоит отметить, что политический кризис в Армении продолжается с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе.

В частности, утром 25 февраля Генштаб ВС Армении выразил протест против увольнения первого заместителя своего начальника Тирана Хачатряна, которое назвали "антигосударственным и безответственным шагом".

Военные в связи с этим потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и всего правительства.

В этот же день Пашинян, заявивший ранее о попытке военного переворота в стране, провел шествие своих сторонников по центру Еревана.

 

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