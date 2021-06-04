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В мире 10 минут назад

Побережье Турции атаковали "морские сопли" (ФОТО, ВИДЕО)

Распространению морской слизи способствуют изменение климата и загрязнение воды

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На побережье Мраморного моря к югу от Стамбула (Турция) в последние дни активно распространяется толстый слизистый слой так называемых "морских соплей", которые представляют угрозу для экологии, судоходства и рыбной промышленности крупнейшего мегаполиса страны, сообщает EADaily со ссылкой на Reuters.

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Как заявляют ученые, изменение климата и загрязнение способствовали распространению органических веществ, известных как морская слизь, которые содержат большое количество разнообразных микроорганизмов и могут распространяться на обширных территориях по мере того, как сточные воды попадают в море.

Так, на кадрах с дрона, снятых над Мраморным морем, видно, что паромы и грузовые суда пересекают гавани, а морская вода покрыта вязким сероватым веществом.

"Бедственное положение Мраморного моря — результат того, что сделали люди. Это результат выброса бытовых отходов и загрязнения окружающей среды. Единственное, что нужно делать, это не выбрасывать отходы в море. Думаю, что природа этого не заслуживает", — говорит кинорежиссер Тахсин Джейлан, снимающий документальный фильм о воздействии "морских соплей" на окружающую среду.

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Эксперты связывают увеличение количества "морских соплей" с высокими температурами моря, вызванными изменением климата, а также сбросом неочищенных сточных вод в море.

В свою очередь министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что морская слизь представляет собой серьезную проблему, и команда из 300 человек занимается в настоящее время оценкой десятков точек в Мраморном море, а также водоочистных сооружений и источников загрязнения.

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Турецкое правительство планирует объявить в ближайшие дни о плане действий по защите морской экосистемы.

Напомним, по оценкам исследователей Катсиарины Пабортсавы и Ричарда Лемпита из Национального центра океанографии в Саусхемптоне (США), в Атлантическом океане содержится около 200 млн тонн пластика — это в 10 раз больше, чем считалось ранее.

В апреле стало известно, что американский инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co. планирует выделить в ближайшее десятилетие $2,5 трлн на поддержку инициатив в сфере борьбы с изменением климата и обеспечения устойчивого развития.

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