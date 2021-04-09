Под Киевом перевернулась фура с жидким кислородом (ФОТО, ВИДЕО)

9 апреля на автодороге Броварская окружная, перед поворотом на Борисполь, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего движение на трассе заблокировано.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба Патрульной полиции Киевской области, перевернулся DAF CF, который транспортировал жидкий кислород.

Патрульные полицейские занимаются регулированием движения, так как на данном участке движение временно заблокировано.

На месте работают спасатели, медики и следователи. Объезд осуществляется через город Бровары.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13 октября в Черкассах в результате разгерметизации резервуара, в котором хранилось около 4 тысячи кубометров жидких азотных удобрений, произошла утечка смеси.

Напомним, 9 июня 2019 года около 5:00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся.

Огнем были повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с последующей утечкой в ​​реку Рось.

В 23:00 9 июня была приостановлена ​​работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой города Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и Умань Черкасской области (84 тысячи жителей). Эти два крупных города были переведены на резервное водоснабжение.