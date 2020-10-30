Под Мариуполем от вражеского обстрела погибли двое украинских военных

Двое украинских военнослужащих погибли около села Водяное Донецкой области вследствие вражеского обстрела в ночь на 30 октября. Как сообщает штаб Операции объединенных сил, около полуночи противник дважды открывал прицельный огонь по украинским позициям.

"На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины. О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 29 октября ситуация в зоне ООС обострилась. Со стороны противника зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В этот день также около Водяного в результате обстрела из стрелкового оружия был ранен один военный. Кроме того, осколочные ранения в результате атаки вражеского беспилотника у Золотого Луганской области получил еще один военнослужащий. Оба пострадавших были оперативно госпитализированы.

В свою очередь, как сообщил на своей странице в Facebook новоназначенный спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович, обстрел, в ходе которого погибли двое военных, произошел в 0:28 со стороны подконтрольного самопровозглашенной ДНР села Пикузы (Коминтерново). По его словам, использовались автоматические станковые гранатометы и подствольные гранатометы.

"Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", — сообщил он.

Напомним, накануне вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек, а всего из-за агрессивных действий России против Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев.