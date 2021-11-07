Покушение на премьера Ирака: Мустафу аль-Кадеме пытались убить с помощь дрона

В столице Ирака — Багдаде неизвестные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со взрывчаткой атаковали резиденцию премьер-министра Мустафу аль-Кадеме.

Как сообщает телеканал Alhadath, в результате инцидента пострадали 10 человек.

В частности, ранения разной степени тяжести получили сотрудники службы охраны резиденции главы иракского правительства.

При этом, сам Мустафа аль-Кадеми был доставлен в больницу. Впоследствии премьер рассказал, что с ним все в порядке.

В министерстве обороны страны уточнили, что дрон должен был упасть на машину иракского премьер-министра. Еще один БПЛА был перехвачен и сдетонировал до падения.

В районе Зеленой зоны, где расположен дом аль-Кадеми вместе с посольством США и другими представительствами, заметили интенсивные перестрелки.

Напомним, в январе в торговом районе Багдада смертники устроили два взрыва на рынке.

В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 13 человек, еще 30 — получили ранения.

4 августа 2020 года ближе к вечеру в столице Ливана городе Бейруте произошла серия взрывов в порту. Один взрыв произошел возле резиденции в центре Бейрута бывшего премьер-министра Саада Харири.