"Поверхность Луны" на Николаевщине: в сети показали состояние трассы Полтава-Кишинев

В сети показали плачевное состояние дорожного покрытия участка трассы международного значения Полтава-Кишинев в Николаевской области.

Фотографии этой "дороги" опубликовали в группе "Я ненавижу Укравтодор" в Facebook.

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"Если вы давно хотели побывать на поверхности Луны, то трасса Полтава-Кишинев М13 как раз для вас", — говорится в комментарии к публикации.

"Зато на лежачих полицейских можно сэкономить", — добавили в соцсети.

На снимках видны многочисленные разломы, трещины и большие куски асфальта, из которого ранее состояла эта трасса.

В комментарии "УНИАН" водитель, сделавший снимки, рассказал, что фото были сделаны в районе сел Софиевка-Воеводское Николаевской области.

"Трасса M13 от развязки с P06 до границы Кировоградской области. Эти фото сделаны в районе села Софиевка-Воеводское. В том месте участок дороги в 30 км нужно ехать 1,5 часа", — рассказал водитель.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/transport/trassa-m13-kishinev-poltava-sostoyanie-foto-2020-novosti-ukraina-11028908.html

Ранее в Ровенской области Служба безопасности Украины разоблачила депутата районного совета на хищении миллионов бюджетных денег при ремонте дорог государственного значения.

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Также сообщалось, что сотрудники СБУ и ГФС разоблачили финансовые махинации в транспортной отрасли при строительстве дорог в 2018 — 2019 годах, в результате которых бюджет не получил более 30 млн грн.

В частности, представители одной из строительных организаций, которые систематически выполняли подрядные и субподрядные работы по строительству и ремонту дорог государственного и местного значения, организовали аферу по завладению бюджетными деньгами.