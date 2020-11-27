Повышение "минималки" откладывается на год — Минфин

Запланированное на 1 июля 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривень переносится на 1 декабря.

Об этом в ток-шоу "Право на власть" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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"1 июля планировалось 6,5 тысяч грн, сейчас будет 1 декабря. Это объясняется тем, что такие шоковые вливания в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и решили, что нам нужно отложить это повышение", — рассказал он.

Ранее в проекте государственного бюджета на 2021 год был заложен дефицит в 6% валового внутреннего продукта, а также повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января следующего года до 6 тысяч грн, а с 1 июля — до 6,5 тысяч грн.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, подняла минимальную заработную плату с 4 тысяч 723 грн до 5 тысяч грн.

При этом Кабинет министров Украины повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2102 грн до 2225 грн с 1 сентября 2020 года.

В то же время, известно, что 5 ноября украинский парламент принял государственный бюджет на 2021 год в первом чтении.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, расходы могут увеличиться на 20 млрд грн, а глава Счетной палаты Валерий Пацкан утверждает — на обслуживание госдолга уйдет каждая седьмая гривня.