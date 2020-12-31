Экономика 50 минут назад

Правительство подписало соглашения о разделе добычи газа на 7 участках

С победителями открытых и прозрачных аукционов

Фото: facebook.com/dshmyhal Фото: facebook.com/dshmyhal
Фото: facebook.com/dshmyhal

Кабинет министров подписал соглашения о разделе продукции на семи нефтегазовых участках с победителями открытых и прозрачных аукционов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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"Делаем исторический шаг в сфере недропользования. Сегодня впервые правительство подписало соглашения о разделе продукции на семи нефтегазовых участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который позволит привлечь, по меньшей мере, 12 млрд грн в добычу газа", — написал он в соцсети.

При этом глава правительства добавил, что государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления.

Кроме того, отметил Шмыгаль, это очень важный шаг для энергонезависимости и энергетической самодостаточности, ведь разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу голубого топлива.

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Премьер также подчеркнул, что подписание соглашений о разделе продукции демонстрирует международным инвесторам, что правительство выполняет взятые обязательства, а Украина привлекательна для инвестиций.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" открыла в Полтавской области новое месторождение Жемчужное с перспективными запасами и ресурсами газа 2 млрд кубометров.

Перед этим сообщалось, что Кабинет министров постановил без проведения аукциона передать НАК "Нафтогаз Украины" разрешение на разработку месторождений нефти и газа на украинском шельфе Черного моря сроком на 30 лет.

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