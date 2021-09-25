Приватбанк предупредил клиентов о возможных сбоях в работе

Ночью 25 и 26 сентября ПриватБанк будет проводить технические работы по модернизации онлайн-банка "Приват24 для бизнеса".

Как сообщает пресс-служба финучреждения, в это время некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть кратковременно недоступны.

В связи с этим, в банке рекомендуют клиентам учитывать время технических работ при проведении бизнес-платежей.

"Просим учитывать время технических работ, если вы планируете бизнес платежи ночью", — отмечают в банке.

Ранее сообщалось, что ночью 4 сентября банковское приложение "Приват24" было недоступно пользователям из-за проведения технических работ.

Напомним, ранее в ПриватБанке были зафиксированы сбои в работе терминалов — после внесения денег средства не поступали на счета. А в конце июля некоторые клиенты банка получили оповещение о списании денег с карт, которое при проверке счета на карте подтверждалось.

Некорректное отображение баланса по карте тогда представители ПриватБанка объяснили произошедшим в системе сбоем. Списанные по ошибке деньги были возвращены клиентам.