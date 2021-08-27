Экономика 1 час назад

Работодатели не имеют права заставлять сотрудников прививаться от COVID-19 — Минэкономики

А также привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ от вакцинации

Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав
Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав

Работодатели в Украине не имеют правовых оснований заставлять работников вакцинироваться от коронавируса и привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ это делать.

Об этом говорится в разъяснении Министерства экономики.

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"Согласно статье 284 Гражданского кодекса Украины, оказание медицинской помощи физическому лицу, которое достигло 14 лет, осуществляется с его согласия. Совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, которое осознает значение своих действий и может руководить ими, имеет право отказаться от лечения", — напомнили в ведомстве.

В Минэкономики добавили, что, согласно законодательству, для применения методов диагностики, профилактики и лечения необходимо согласие информированного пациента.

"Частью 6 статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" также предусмотрено, что совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся при их согласии после предоставления объективной информации о прививке, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях", — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в пункте 3 своей резолюции 2361 (2021) Парламентская ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, а также обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию.

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"В соответствии с Кодексом законов о труде Украины, любая дискриминация в сфере труда, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости, в частности, от состояния здоровья, не допускается. Гражданам гарантируется защита от незаконного увольнения", — добавили в ведомстве.

"По инициативе собственника или уполномоченного им органа, трудовой договор может быть расторгнут, в частности, в случае выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пункт 2 части 1 статьи 40 КЗоТ). В то же время такое увольнение может быть осуществлено только на основании фактических данных, подтверждающих, что вследствие состояния здоровья (стойкого снижения работоспособности) работник не может должным образом выполнять возложенные на него трудовые обязанности или их выполнение противопоказано по состоянию здоровья", — пояснили в министерстве.

В то же время там отметили, что увольнение работника по данному основанию не является мерой дисциплинарного взыскания.

Напомним, что 26 августа в Украине впервые с июня обнаружили более 2000 новых случаев коронавируса.

Тем временем главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что уже в ноябре 2021 года в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавирусной болезни.

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