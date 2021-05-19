Рада отложила рассмотрение налогообложения доходов от азартных игр

Верховная Рада исключила из повестки дня проект закона №2713 и альтернативный ему законопроект о налогообложении доходов от организации и проведения азартных игр. Как передает "Укринформ", за соответствующее решение проголосовало 304 депутата.

"Есть предложение законопроект №5199 поменять и поставить наверх, а №2713 и альтернативные сегодня не рассматривать", — предложил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после чего первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук поставил предложение на голосование.

Отметим, что профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики еще в конце февраля рекомендовал принять доработанный законопроект №2713-д.

Им предлагается установить ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от работы интернет-казино и организации игр в покер в интернете, в размере 10%, для деятельности по организации и проведению азартных игр в казино и залах игровых автоматов — 12,5%, для букмекерской деятельности — 5%, для выпуска и проведения лотерей — 10%.

Кроме налога на доход законопроектом предусматривается, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по организации и проведению азартных игр, будут платить также налог на прибыль по общей ставке 18%. "При этом начисленный субъектом налог на доход от такой деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат до налогообложения такого субъекта", — указано в пояснительной записке.

При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой (основной) ставке налога.

В то же время законопроектом предусматривается, что выигрыши в азартные игры освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором, что станет стимулом для инвесторов.

Отметим, что автором законопроекта №2713-д, как и поданного ранее №2713, является депутат от фракции "Слуга народа" Олег Марусяк. Кроме них свои альтернативные проекты закона о налогообложении доходов от азартных игр подавали Дмитрий Наталуха, Александр Дубинский и Артем Дубнов.