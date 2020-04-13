Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, который был ранее ветирован президентом из-за "табачных поправок".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

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Парламент также поддержал неотложное подписание спикером Рады этого закона и немедленное направление его на подпись президенту.

Принятый 4 октября 2019 года во втором чтении законопроект №1049 содержал поправку, которая устанавливала фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

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В ответ на принятие такой законодательной нормы табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" сообщили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины. Президент отправил закон на доработку.

Ранее сообщалось, что сигареты могут исчезнуть с прилавков в Украине, а их продажу запретят всем лицам, не достигшим 21 года. Комитет по вопросам здоровья нации при Верховной Раде 30 января 2020 года презентовал новый антитабачный законопроект №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака".

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом и во втором чтении изменения в государственный бюджет на 2020 год.