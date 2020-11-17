Рада разблокировала завершение реорганизации общин и районов в Украине

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №3651-д о реорганизации общин и районов, без которого невозможно было бы создать новые районные государственные администрации (РГА).

За соответствующий документ на заседании во вторник, 17 ноября, проголосовал 301 народный депутат, сообщает "РБК-Украина".

Указано, что этот закон регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских глав, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

В нем также прописана реорганизация сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, райсоветов как юридических лиц публичного права.

Главным образом документ решает вопрос:

- правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории общин, утвержденных Кабмином;

- правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.

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Законопроектом предусматривается продление до окончания бюджетного периода выполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, ликвидированных парламентом.

Закон определяет и особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА.

В партии власти "Слуга народа" обращают внимание, что без принятия законопроекта органы местного самоуправления в новосозданных общинах и районах не смогли бы полноценно функционировать. Невозможно было бы и создать новые РГА.

"Общины, которые изменили свою территорию или объединились впервые и впервые прошли местные выборы, без принятия законопроекта не смогли бы запустить процедуру правопреемства имущества, кадров. Затруднились бы сформировать бюджет на следующий год — по сути, вообще работать", — отметил член комитета по организации госвласти Виталий Безгин.

Известно, что в начале ноября Рада приняла данный проект закона в первом чтении.

Ранее сообщалось, что в Украине появятся новые районы.

Напомним, 25 октября в стране состоялись местные выборы, на которых избирались представители органов местного самоуправления.