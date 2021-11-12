Политика и экономика 10 минут назад

Реформа питания в школах: в 2022 году финансирование увеличат в 6 раз

Предстоит масштабная модернизация пищеблоков

Школьная столовая. Фото из открытых источников Школьная столовая. Фото из открытых источников
Школьная столовая. Фото из открытых источников

В следующем  году планируется модернизация пищеблоков школьных столовых на сумму в 1,5 млрд грн. Об этом сообщает FBC.ua.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет во время выступления на четвертом региональном форуме "Реформа системы школьного питания" заявил, что на модернизацию пищеблоков будет выделена отдельная субвенция.

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В 2021 году государство уже профинансировало модернизацию пищеблоков, на 150 млн грн, а местные бюджеты добавили еще 90 млн грн, в результате общая сумма составила около 240 млн грн. Этого хватило для модернизации 1298 пищеблоков.

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В 2022 году планируется выделить в шесть раз больше — 1,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Киеве закрыли все школы и ввели различные ограничения из-за вспышки коронавируса.

Напоминаем, с 1 сентября в Украине начали действовать новые нормы школьного питания.

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