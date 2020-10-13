Результаты аудита недостроев банка "Аркада" будут в ноябре — "Киевгорстрой"

Холдинговая компания "Киевгорстрой" отмечает, что на сегодняшний день аудит жилых комплексов, финансирование строительства которых велось через ликвидируемый банк "Аркада", не закончен, а его результаты будут обнародованы в ноябре. Об этом говорится в сообщении ХК.

"Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы результатах аудита объектов банка "Аркада", согласно которому на достройку не хватает 7 млрд грн, не соответствует действительности", — сказано в нем.

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В "Киевгорстрое" констатируют, что на данный момент подсчитана лишь сумма, которая может поступить от продажи не проданных квадратных метров и доплат по рассрочкам. В то же время окончательный объем средств, необходимый именно для достройки жилых комплексов, еще не определен.

"Поэтому аудит не закончен, ведутся конечные подсчеты. Окончательная информация о результатах аудита объектов "Аркады" будет обнародована "Киевгорстроем" в ноябре", — говорится в сообщении.

Отметим, что накануне в СМИ появилась информация от "Объединения инвесторов банка "Аркада" по итогам встречи с главой "Киевгорстроя" Игорем Кушниром, согласно которой аудит установил стоимость достройки киевских ЖК "Патриотика", "Патриотика на озерах" и "Эврика" в сумму около 7 млрд грн.

Напомним, 20 августа нынешнего года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным после того, как его капитал уменьшился до одной трети от норматива.

Позже Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных, ввел специальный режим контроля за его деятельностью и назначил куратора.

После этого суд арестовал главный офис банка в Киеве и земельный участок под ним, запретив собственнику продавать эти объекты, а госрегистраторам — проводить соответствующую регистрацию.

Правоохранители расследуют уголовное производство, касающегося 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

С 11 сентября ФГВФЛ начал осуществлять выплаты денег вкладчикам АО АКБ "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).