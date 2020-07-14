Рожкова рассказала, когда НБУ ожидает запуск массовой ипотеки в этому году

Национальный банк Украины ожидает массовый запуск ипотечного кредитования в 4 квартале 2020 года при сохранении макростабильности в стране.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила исполняющая обязанности главы НБУ Екатерина Рожкова.

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"В четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку. Для наиболее качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным. Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке", — отметила она.

По словам главы НБУ, регулятор работает с банками и над другими методами расширения кредитования. Например, призывает банки снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе. Рожкова пожаловалась, что здесь банки "не очень охотно снижают ставку по кредитам" и пытаются сохранить свою маржу, "хотя время высокой маржи уже в прошлом".

"Поэтому мы сейчас с ними работаем и уговариваем снижать ставки по депозитам. Уже есть банки — с иностранным капиталом и наши большие государственные, которые их снизили", — подчеркнула Рожкова.

Нацбанк также попросил банки подготовить новые программы кредитования для бизнеса с учетом коронакризиса. "Ставка должна быть ниже, а кредит — длиннее и условия мягче, чтобы помочь бизнесу восстановиться. Задача банка — не просто выдать кредит, а выдать так, чтобы бизнес эти деньги пустил в работу, остался здоровым и долг со временем, как положено, вернул", — подытожила она.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что целью нынешней власти является снижение ставки ипотечного кредитования до 5-7%.