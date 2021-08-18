Доставка пенсий с 1 сентября. Власти объяснили, кто и как будет получать деньги

Украинцы имеют полное право самостоятельно выбирать порядок осуществления выплат пенсий.

Для них сейчас, как и раньше, доступны три основных варианта, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

При этом ведомство опровергает слухи об изменении порядка выплаты пенсий с 1 сентября 2021 года. В Минсоцполитики уверяют, что такая информация является недостоверной.

"Основные положения о способе выплаты пенсии определены в Законе Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании. В частности, определено, что лицо имеет право выбирать порядок осуществления выплаты пенсии, а также предусмотрено, что пенсия выплачивается ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий, или через учреждения банков", — говорится в сообщении.

С учетом указанного, никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября 2021 года не будет.

Таким образом:

— если пенсионер выбрал получение пенсии через почту, то выплата пенсии будет продолжать осуществляться по почте;

Читайте также: Минсоцполитики хочет засчитывать в трудовой стаж работу в теневом секторе

— если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии будет осуществляться через банк;

— если лицо маломобильное и изъявило желание, чтобы пенсию доставляли на дом, то ему будут доставлять пенсию на дом.

В министерстве подчеркнули, что все услуги по доставке пенсии оплачивает Пенсионный фонд Украины.

Напомним, по состоянию на начало 2021 года власти Украины задолжали 83 млрд грн пенсионерам с оккупированных территорий. Из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на территории, подконтрольной властям Украины.

Также сообщалось, что в Украине перенесли повышение пенсий для людей старше 75 лет, которое было запланировано на 1 июля 2021 года. Новый перерасчет обещают провести в октябре.