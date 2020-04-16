С 16 апреля всем желающим въехать в Киев будут измерять температуру

С сегодняшнего дня, 16 апреля 2020 года, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев обязательно будут измерять температуру.

Об этом сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

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В частности, указано, что будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек, включая водителя.

Так, контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

- улица Богатырская, 32-Е;

- проспект Броварской;

- улица Бориспольское шоссе;

- проспект Академика Глушкова;

- шоссе Житомирское;

- улица Гостомельское шоссе, 1/1;

- Днепровское шоссе;

- улица Вышгородская, 83-А;

- 27 км Столичного шоссе.

"Информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую сегодня распространили некоторые СМИ, — не соответствует действительности. Норма по термометрии будет одинаково применяться ко всем легковым автомобилям с количеством лиц в салоне трое и больше", — отметили в КГГА.

Известно, что полноценно функционировать пункты начнут с 13:00 четверга.

При этом, если на КПП у человека обнаружат температуру выше 37,5 градусов и у него будут признаки острого респираторного заболевания, его протестируют на наличие коронавирусной болезни и отправят на самоизоляцию.

В случае, если температура тела будет превышать 38 градусов и если человек будет иметь симптомы ОРВИ — будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

Кроме того, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, все кладбища Киева будут закрыты.

"Поминки перенесены на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", — объяснил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что власти Киева разрабатывают программу постепенного выхода из режима строгих карантинных ограничений. По словам мэра столицы, их ослабление возможно уже после Пасхи, если эпидемическая ситуация в городе станет более благоприятной.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.