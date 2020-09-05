С июля количество госпитализированных с COVID-19 выросло более, чем в два раза — Минздрав

На сегодняшний день в украинских медицинских учреждениях, где лечат больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, насчитывается 26 тысяч коек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодня у нас уже задействованы 26 тысяч коек для лечения больных COVID-19. При этом, мы постоянно добавляем еще больницы, которые включаются в процесс лечения, а это еще плюс 9 тысяч коек. То есть в готовности — 35 тысяч коек" — заявил министр.

По словам Степанова, заполненность больниц пациентами COVID-19 или людьми с подозрением на это заболевание в Черновицкой области составляет 69%, в Одесской — 65%, в Ивано-Франковской области — 61%, в Тернопольской — 56%, Сумской — 53%, Хмельницкой — 52%, Львовской — 50%.

"На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7 тысяч 467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3,5 тысячи. И это количество продолжает расти ", — отметил глава Минздрава.

Также Степанов сообщил, что за последние сутки зафиксированы 50 летальных случаев, при этом выздоровели 1 тысяча 36 пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в последнее время в разных регионах Украины наблюдается увеличение количества случаев госпитализации пациентов с подозрениями на COVID-19 или подтвержденными случаями заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на 09:00 5 сентября в Украине зарегистрировано 133 тысячи 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 811 летальных, а 61 тысяча 649 пациентов выздоровели.