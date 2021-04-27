С начала апреля украинцы продали рекордный за 4 года объем валюты

Чистое предложение иностранной валюты со стороны населения в Украине с начала апреля составило уже 422 млн долларов, что является четырехлетним максимумом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"На фоне деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс гривны на межбанковском рынке ослабло, что обусловило его укрепление на 0,5% к доллару США", — отметил он.

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В то же время спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков, по словам Данилишина, в текущем месяце продолжил преобладать над предложением как на спотовом, так и на форвардном сегментах рынка.

"Сбалансирование рынка происходило за счет продажи иностранной валюты банками по собственной валютной позиции, поддержку которой оказывала чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достигла 4-летнего максимума (+422 млн долларов США)", — написал глава совета НБУ.

При этом он отметил, что НБУ третью неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке ввиду отсутствия избыточного давления на обменный курс гривны: сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2021 года продолжает составлять +220,5 млн долларов.

Напомним также, что из-за рисков эскалации войны на Донбассе выводили деньги из Украины нерезиденты. В частности, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что нагнетание конфликта с Россией в апреле сказывалось как на котировках еврооблигаций Украины, так и на спросе на ее облигации внутреннего госзайма.