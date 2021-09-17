С приходом Зеленского предприятия, обслуживающие президента и Раду, ушли в убытки

В первом полугодии 2021 года предприятия Государственного управления делами, которые обслуживают президента Украины и высших должностных лиц, получили суммарные чистые убытки на сумму 10,9 млн гривен. По результатам 2020 года суммарные убытки предприятий ГУД достигли 21,5 млн гривен.

До этого ГУД генерировало прибыль — результаты 2019 года демонстрируют доходы на сумму 1,1 млн гривен.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана предприятий ГУД.

Также согласно сводному отчету, общая сумма кредитных обязательств предприятий ГУД на конец первого полугодия 2021 года составляет 1,5 млрд гривен.

На сегодня Государственное управление делами управляет 31 предприятием. Среди них 25 работающих, три неработающих, по трем информация отсутствует.

В частности, в ведомстве ГУД находятся обеспечивающее потребности общественного питания Офиса президента, Верховной Рады и Кабмина госпредприятие "Чайка", реабилитационное учреждение для чиновников "Санаторий "Конча-Заспа", занимающееся ремонтами жилых и административных зданий госпредприятие "Укржитлосервис".

"Под крылом" ГУД находится и госрезиденция "Синегора" в Карпатах, на которой отдыхают высшие должностные лица. При этом ГУД с 2009 года пытается выполнить указ тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко о преобразовании госрезиденции в национальный парк. Сама "Синегора" с 2017 года имеет уже 57,7 млн гривен убытков.

Сейчас Государственным управлением делами руководит Игорь Лысый.

Количество трудоустроенных лиц на предприятиях ГУД составляет 3907 человек.

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Среднемесячные расходы на оплату труда простых работников на ГУД составили 12,1 тысячи гривен, на административно-управленческий персонал — 23,3 тысячи гривен, на руководителя — 59,2 тысячи гривен.

Отметим, еще в конце октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) от ГУД пяти предприятий: отель "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети".