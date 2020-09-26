Политика 1 час назад

Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября — Зеленский

22-й саммит Украина-ЕС пройдет в Брюсселе

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Саммит Украина-Евросоюз состоится в Брюсселе 6 октября 2020 года.

Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

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"В телефонном разговоре с Шарлем Мишелем мы согласовали встречу в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита ЕС — Украина. Имею надежду встретиться с Вами и Урсулой фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии), чтобы обсудить пути важного партнерства между ЕС и Украиной", — написал он в микроблоге.

Как известно, предыдущий саммит Украина — ЕС состоялся в июле 2019 года.

По его итогам были подписаны соглашения о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мероприятий и реформ.

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Как сообщалось, в Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках, с тем, чтобы ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.

В то же время глава украинского правительства пообещал изменить законопроект, нарушающий ассоциацию Украины с Евросоюзом.

Напомним, Европейский Союз призвал Верховную Раду Украины привести закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в соответствие с Конституцией, напомнив, что независимость бюро является условием безвизового режима и макрофинансовой помощи.

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