СБУ ликвидировала в Херсонской области агентурную сеть РФ (ФОТО)

Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ Российской Федерации, действовавшей на территории Херсонской области.

Как сообщает пресс-центр ведомства, организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

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Для выполнения заданий российской спецслужбы резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. Среди них:

сотрудник СБУ в Херсонской области;

работник местной прокуратуры;

сотрудник полиции;

чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

бывший чиновник облгосадминистрации.

Сотрудникам СБУ стал известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.

Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

В ходе обысков у задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также много денег в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).

Сейчас резидент ФСБ РФ и его агент (сотрудника СБУ) задержаны в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111 ("Государственная измена") УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что касается других членов сети, то СБУ продолжает неотложные следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что ее контрразведка предотвратила в Северодонецке Луганской области террористический акт в отношении ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для Вооруженных сил Украины.

Перед этим СБУ и прокуратура сообщили о поимке бывшего должностного лица Администрации президента Украины, подозреваемого в государственной измене путем передачи данных спецслужбе другой страны в 2014 году.