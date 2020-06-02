СБУ пресекла производство и контрабандную переправку сигарет в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Херсонской области контрабандистов, которые организовали нелегальное производство сигарет и поставки их в Евросоюз.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники выращивали целые плантации табака на заброшенной ферме.

Готовое сырье переправляли в Одесскую и Днепропетровскую области, и уже там ежедневно изготавливали до 15 тысяч пачек и маркировали их мировыми брендами.

Во время обысков сразу в четырех областях правоохранители обнаружили более 1,5 млн пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 28 и части 3 статьи 204 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что за три года — с 2017 по 2019 годы — государственный бюджет недополучил почти 30 млрд грн. Это обусловлено, в первую очередь, недопоступлениями по национальному акцизу, розничному 5-процентному акцизу и убытками от нелегальной торговли табачными изделиями, которая увеличилась с 1% в 2016 году до 7% в 2019 году.

Напомним, в ноябре глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов предлагает криминализировать контрабанду подакцизных товаров — алкоголя и сигарет.

Напомним, в конце июня 2019 года в Закарпатской области правоохранители изъяли крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет.