Политика 30 минут назад

СБУ вызывает на допрос Хорошковского и ряд экс-чиновников по делу "харьковских соглашений"

В их числе — действующие и бывшие народные депутаты, экс-министры, другие бывшие высокопоставленные чиновники

Валерий Хорошковский. Фото: parlament.ua Валерий Хорошковский. Фото: parlament.ua
Валерий Хорошковский. Фото: parlament.ua

Служба безопасности Украины вызвала ряд лиц на допросы по уголовному производству, открытому 12 марта 2021 года по статье "Государственная измена".

В их числе — действующие и бывшие народные депутаты, экс-министры, другие бывшие высокопоставленные чиновники, соответствующие повестки обнародованы на сайте СБУ.

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В частности:

- на 16 августа на допрос в качестве свидетелей вызываются народный депутат Юрий Бойко и экс-председатель СБУ Валерий Хорошковский;

- на 17 августа — народные депутаты Виталий Борт и Дмитрий Шпенов;

- на 18 августа — экс-председатель Государственной таможенной службы Игорь Калетник и экс-депутат Юлия Ковалева;

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- на 19 августа — бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин и его брат Николай Литвин, экс-председатель Госпогранслужбы;

- на 20 августа СБУ вызывает на допрос в качестве свидетелей по данному уголовному производству экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича;

- на 26 августа — экс-министра финансов Федора Ярошенко.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 11 марта 2021 года поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за "харьковские соглашения" и в случае подтверждения признаков государственной измены — возбудить против них уголовные производства по статьи 111 Уголовного кодекса.

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12 марта в СБУ заявили о начале досудебного расследования по обстоятельствам подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как известно, соглашение между Украиной и Российской Федерацией, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если какая-либо из сторон не выразит возражения, и устанавливало арендную плату за пребывание там флота.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал украинскому бизнесмену, экс-вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому должность в Государственной таможенной службе.

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