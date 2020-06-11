Политика и экономика 1 час назад

Президент объяснил, почему Хорошковский не возглавил украинскую таможню

Зеленский лично предлагал экс-вице-премьер-министру должность в ГТС

Экс-вице-премьер Валерий Хорошковский. Фото: tk.media Экс-вице-премьер Валерий Хорошковский. Фото: tk.media
Экс-вице-премьер Валерий Хорошковский. Фото: tk.media

Президент Владимир Зеленский предлагал украинскому бизнесмену, экс-вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому должность в Государственной таможенной службе.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

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алерия Ивановича я знаю много лет, он нам указал на реальные дыры на таможне. Он сказал, что реально Нефедов (экс-глава Гостаможенной службы) никогда не сможет это сделать и время показало, что это правда. Я ему сказал: "Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите — а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал : "Идите, пожалуйста". Он отказался", — отметил Зеленский.

Причиной отказа Хорошковского он назвал то, что политик "ждал более серьезной должности". На уточняющий вопрос журналиста президент добавил, что Хорошковский ждал пост премьер-министра, однако Зеленский не предлагал ему эту должность.

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Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди причин такого решения стали плохие показатели по поступлению в государственный бюджет.

Позже Нефьодов попросил Окружной административный суд Киева (ОАСК) восстановить его в должности председателя Государственной таможенной службы. Отмечается, что он попросил суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля "Об увольнении Нефьодова Максима Евгеньевича с должности председателя Государственной таможенной службы Украины", а также восстановить его в указанной должности.

При этом Нефьодов просит Окружной админсуд Киева взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

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