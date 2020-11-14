Синоптики ожидают теплую и бесснежную зиму

Зима 2020-2021 годов в Украине будет довольно теплой и бесснежной.

Такие прогнозы дают украинские синоптики, сообщает "Апостроф".

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В частности, у синоптиков есть все основания ожидать, что грядущая зима будет аномально теплой, сказала изданию заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, как и в прошлом году, у нас будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу.

"Атлантический и Северно-Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что, в конце концов, приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будут преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии", — объяснила климатолог.

Однако вряд ли грядущая зима будет теплее предыдущей, но в среднем температура будет выше на 2 градуса, спрогнозировала Балабух.

"Когда мы говорим, что нас ожидает более теплая зима, мы говорим об общих тенденциях. Да, где-то на 60% будет преобладать теплая погода, выше нормы. Но определенное количество дней будет попадать в климатическую норму, и вероятность, что будет похолодание, конечно, есть", — отметила она.

Вместе с тем, ученая сообщила, что данный год уже конкурирует с 2016-м, который был самым теплым за все время метеорологических наблюдений.

Прогнозы Балабух подтверждает и начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. По ее словам, вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", — сказала она.

При этом синоптик напомнила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.

Что касается осадков, то прогнозировать их вероятность на месяц или несколько вперед очень сложно, призналась Вера Балабух. Дожди или снег выпадают локально, и в этом случае лучше следить за недельными прогнозами синоптиков. Но, скорее всего, в Украине сохранится засушливая погода.

"На большей части территории Украины, вероятнее всего, будет продолжаться засуха, хотя не исключено, что в отдельных регионах осадки могут выпадать в достаточном количестве", — сказала Балабух.

В свою очередь Татьяна Адаменко прогнозирует бесснежную зиму, однако не исключает, что в зимний период будут дожди. И это не худший вариант, считает синоптик, так как Украина сейчас страдает от засухи.

Ранее сообщалось, что в первой декаде сентября уровень средней декадной температуры в восточной половине страны был одним из самых высоких (на 4-6ºС выше нормы) за последние 30 лет.