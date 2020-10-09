Зміни клімату: чому це важливо для кожного з нас?

Прочитавши денну стрічку новин, ми жахаємось від небувалої кількості повідомлень про природні аномалії. Неймовірна спека, тайфуни, повені, урагани, масові пожежі. І все тому, що за останні сто років середня температура по планеті зросла лише на 1 градус. І вона продовжує зростати далі, готуючи усім нам ще багато неприємних сюрпризів.

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10-15 років тому в Україні розмови про глобальні зміни клімату вважалися якоюсь екзотикою для диваків. Мовляв, нас це не стосується, в нас існують більш нагальні проблеми. Рік ще не закінчився, але вже спростував цю хибну тезу — здоров"я, а іноді й життя українців напряму залежать від кліматичних змін.

В січні-лютому ми не побачили справжньої зими, а березень побив 12 температурних рекордів. Весна принесла небачену в цих широтах пилову бурю, яка накрила навіть Київ. Західна Україна стала епіцентром повені, яка підтопила 350 населених пунктів та зруйнувала 550 кілометрів доріг. Влітку через спеку та безсніжну зиму пересихали річки, джерела, в криницях зникала вода. Лісові пожежі стали справжньою катастрофою — лише на Луганщині вони знищили 32 села, вбили 11 людей, а сотні залишили без даху над головою.

І, на жаль, це далеко не повна хроніка трагічних подій. А якщо бездіяти вони будуть повторюватись у ще більших масштабах. За даними дослідження "Future of the human climate niche", вже через 50 років 3,5 млрд. людей опиняться в зонах, де вони просто не зможуть вижити. Територія, де середньорічна температура перевищить 29 градусів, збільшиться з 0,8 до 19% земної суші. Простіше кажучи, там стане так само спекотно, як в пустелі Сахара.

Це змінить життя людства набагато більше, ніж коронавірус. Бо від COVID-19 рано чи пізно винайдуть дієву вакцину, а зупинити (або хоча б призупинити) глобальні зміни клімату буде набагато складніше.

Аби це зробити, треба зрозуміти їх корінну причину. І тут переважна більшість вчених одностайна — вирішальним є антропогенний фактор, тобто діяльність людини. Зростання температури відбувається за рахунок викидів парникових газів (вуглекислий газ та метан). Міжурядова група експертів зі зміни клімату констатує, що для стримування росту температури нижче 1,5 градусів до 2050 року викиди парникових газів мають бути нульовими. Як ніколи людство мусить об"єднатися, аби відповісти на цей виклик, бо розрізнені хаотичні дії тут не допоможуть.

Учасники Паризької угоди по клімату 2015 року погодили спільні цілі та внесок кожної з країн в боротьбу зі змінами клімату. Свої зобов"язання є і в України, кожні 5 років вона має звітувати та переглядати свій національно визначений внесок в спільну справу. Проте, вихід з Паризької угоди такої потужної економіки як США, а також неможливість ефективно контролювати втілення в життя кожною країною задекларованих намірів ослаблює боротьбу зі змінами клімату. Після 2015 року викиди парникових газів не зменшились, а, навпаки, досягли нових рекордів. Світова економіка досі на 85% ґрунтується на викопних джерелах енергії, а ринок масового споживання диктує світу шалені темпи виробництва.

Проблема в тому, що більшість людей не усвідомлює загрози, хоча біда вже не просто стукає, а вривається в двері. В цьому контексті особливого значення набуває діяльність невтомного Альберта Гора — колишнього віце-президента США і Лауреата Нобелівської премії миру. Він стояв біля витоків сучасного руху проти змін клімату і започаткував всесвітню акцію "24 Hours of Reality". В один день в десятках країн проходять конференції, де експерти команди Гора знайомлять людей з цифрами та фактами про зміни клімату.

Минулого року з моєї ініціативи Київ вперше долучився до цієї потужної кампанії. Завдяки цьому більше людей дізналося про незручну реальність, в якій нам усім доводиться жити та про те, що на нас усіх чекає в майбутньому. 11 жовтня о 20:00 акція "24 Hours of Reality" знову відбудеться в нашій столиці. Через коронавірус вона пройде онлайн, але від цього не стане менш цікавою та менш змістовною. Науковець-еколог зі спеціальністю в галузі планування сталого розвитку Янна Бадет розповість, як те що відбувається в Україні корелюється з глобальними кліматичними змінами. Що загрожує безпосередньо кожному з нас та як наша держава може ефективніше цьому протидіяти.

Щиро радий, що експерти Альберта Гора знову відгукнулись на моє запрошення і матимуть можливість поспілкуватися з українцями. Долучитись до нашої розмови просто — достатньо лише заповнити коротку форму реєстрації та бути готовим присвятити бесіді кілька годин свого часу.

Україна вже відчуває на собі наслідки змін клімату й, на жаль, це лише початок. Тому поки перетворення не набули незворотного характеру треба об"єднуватись та змушувати політиків протидіяти лиху.