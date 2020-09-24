Политика и экономика 30 минут назад

"Слуга народа" хочет предоставить налоговикам доступ к банковской тайне

Нардеп хочет обеспечить доступ сотрудников ГНС к информации, содержащую банковскую тайну, для выявления подозрительных финансовых операций

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Верховную Раду внесли проект закона, предусматривающий разрешение на доступ к банковской тайне сотрудникам Государственной налоговой службы (ГНС), раскрытие которой ранее упростил Национальный банк Украины (НБУ).

Соответствующий законопроект подала в украинский парламент депутат Верховной Рады Дарья Володина от фракции "Слуга народа".

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Как говорится в пояснительной записке, целью и задачами законопроекта является законодательное обеспечение своевременного доступа налоговых органов к информации, содержащую банковскую тайну, в том числе, по операциям юрлиц, частных предпринимателей или физлиц за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.

К настоящему времени сотрудники ГНС имеют ограниченный доступ к банковской информации.

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Напомним, ранее глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин выступил за предоставление налоговым органам доступа к банковской информации о счетах бизнеса.

Данилишин напомнил, что в январе 2020 года НБУ упростил порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, на запрос антикоррупционных и правоохранительных органов, в рамках закона о конфискации незаконных активов чиновников.

Позже Национальный банк Украины привел в соответствие с требованиями законодательства Украины порядок раскрытия банковской тайны, в результате чего силовики получили доступ к банковской тайне без разрешения суда.

Как сообщалось, 3 сентября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности. Этот новый орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

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