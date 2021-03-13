"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей — Зеленский

Правящая партия "Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на съезде политсилы в субботу, 13 марта.

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"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорится, и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между настоящим мнением народа и своим Facebook-пузырем или шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных Telegram-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас", — сказал глава государства.

По его словам, но верит, что таких людей нет, "а, значит, у нас все получится".

Также Зеленский, обращаясь к членам партии "Слуга народа" и властной команде, заявил, что они не имеют права забыть, для чего они во власти, кем были раньше, и как все начиналось.

"Несмотря на любые наши должности, мы никогда не имеем права забыть, для чего мы здесь, кем мы были и как все это начиналось. Некоторое время назад, несколько лет, в небольшом кабинете после своей основной работы собиралось 10-15 человек, которые заказывали большую пиццу и строили большую мечту, а именно — сделать свою родную Украину сильной, мирной, успешной. Мы не имели опыта, не имели статуса, не имели рейтингов, больших бюджетов и еще много чего, но имели главное — искренность. Искренность наших стремлений, слов, поступков. Именно это почувствовали украинцы и в результате именно их доверия небольшая кучка мечтателей превратилась в более 7000 представителей в центральной и местной власти", — сказал президент.

При этом он пожаловался, что сейчас власть работает в сложных условиях.

"Мы работаем сегодня в сложных условиях, это понятно — в условиях войны, коронавируса, мирового финансового кризиса, когда против нас старая система, олигархи и их СМИ, их судьи, депутаты, потерявшие неприкосновенность, чиновники, потерявшие схемы, теневые царьки, скупавшие землю, которая якобы не продается, теневые букмекеры, которые зарабатывали миллиарды, не платя ни одной гривни в бюджет Украины. Те, кто поливал нас последними словами, а теперь набиваются в друзья, те, кто были друзьями, а теперь поливают нас последними словами. Список можно продолжать, но он не имеет значения, потому что моя позиция и, уверен, ваша также, простая и неизменная — не важно, кто против нас, важно, за кого мы. А это более 40 млн граждан Украины", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что благодаря поддержке граждан "менее чем за два года мы сделали то, что другие политики десятилетия обещали, потом благополучно сливали, чтобы снова обещать и снова сливать".

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"Я считаю, мы разорвали этот круг и теперь им придется поломать голову, ища новые обещания для следующих выборов. Хотя я лично не удивлюсь, если кто-то из них снова пообещает снять неприкосновенность", — отметил глава государства.

Известно, что 13 марта проходит 11-й съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствуют президент Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанного ждут три года, но он начал раньше выполнять свои предвыборные обещания.