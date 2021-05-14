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Спустя сутки Николаевскую область вернули в "оранжевую" зону карантина

В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом

Фото: Минздрав Фото: Минздрав
Фото: Минздрав

Николаевскую область спустя всего одни сутки вернули в "оранжевую" зону карантина по коронавирусу.

В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

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В частности, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не больше 20%.

Таким образом, область является единственным регионом Украины в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по коронавирусу.

В то же время 9 регионов страны уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: город Киев, а также Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, 13 мая Николаевскую и Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина. Они оставались последними регионами в "оранжевой" зоне.

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Как известно, "оранжевая" зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.

Как сообщалось, вся страна может перейти в "зеленую" зону, если не менее 13 регионов будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования по всей стране будет меньше 5%.

Напомним, за сутки 13 мая в Украине выявили 7562 новых случая COVID-19. Больше всего заражений обнаружено в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

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