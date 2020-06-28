Степанов назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19

Из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский собрал на традиционное селекторное совещание не только представителей правительства и правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских голов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас — 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют.

Основная причина такого положения дел, по словам министра, — пренебрежение правилами карантина. В частности, перевозки людей в общественном транспорте сверх нормы, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.

Министр отметил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Но это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому что, в конце концов, для всех нас должно быть важным одно — здоровье и жизнь украинцев", — отметил Президент Украины.

Степанов подчеркнул, что, "если сейчас не начать придерживаться контроля, то мы получим еще худший результат через две недели".

Он добавил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

При этом министр заявил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных.

"Если в некоторых областях сейчас заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро возникнет дефицит мест", — сообщил глава Минздрава.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что за последние двое суток правоохранители проверили более 6,2 тысяч заведений: почти 3,5 тысяч предприятий торговли, 2 тысячи заведений общественного питания, 850 ночных клубов и развлекательных мест. Было составлено 355 административных протоколов, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно возрос и составляет более 50 человек на 100 тысяч населения. Еще 10 дней назад он был меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения.

Глава правительства попросил городских голов привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другие, для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера; поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 948 новых случаев инфицирования COVID-19.

Всего в Украине выявили 42 тысячи 65 случаев коронавирусной инфекции.