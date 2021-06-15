Политика 1 час назад

Только 4 партии точно проходят в Раду в случае досрочных выборов — опрос

Еще 3 политсилы находятся на грани прохождения, то есть в пределах статистической погрешности

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Только четыре политические партии могут преодолеть проходной барьер в 5% на выборах в Верховную Раду, если бы голосование проводилось в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 26 мая по 8 июня, передает "Интерфакс-Украина".

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Согласно данным соцопроса, в Раду точно проходят партии "Слуга народа" с поддержкой 23,3% голосов избирателей (среди тех, кто собрался идти на выборы), "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 15,9% голосов, "Европейская солидарность" — 15,3% и Всеукраинское объединение "Батькивщина" — 11,1%.

Также высокие шансы преодолеть проходной барьер есть у партии "Сила и честь" Игоря Смешко: за нее готовы проголосовать 4,9% потенциальных избирателей, то есть ее рейтинг находится в пределах статистической погрешности.

В этих же пределах находится и рейтинг партий "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия Олега Ляшко" (4,5% и 4,2% голосов избирателей соответственно).

Остальные же политические силы, согласно данным исследования, точно не проходят в Верховную Раду, набирая не более 2,8% голосов.

В то же время еще 3,1% потенциальных избирателей заявили о намерении испортить бюллетень.

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Известно, что среди всех респондентов, которые были опрошены в ходе социологического исследования, о желании принять участие в выборах высказались 70,4% граждан, при этом 36,2% респондентов безусловно пойдут голосовать, а 34,2% — возможно, примут участие в выборах.

Как отмечается, опрос общественного мнения проводился с 26 мая по 8 июня 2021 года Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью по месту жительства респондента во всех регионах Украины (за исключением временно неподконтрольной территории). Всего было опрошено 3004 респондента. Погрешность выборки не превышает 1,9%.

Ранее сообщалось, что в случае выборов в Верховную Раду Украины в первой декаде июня 2021 года, партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" набрали бы примерно одинаковое количество голосов, свидетельствуют данные опроса Киевского международного социологического института (КМИС).

Напомним, согласно предыдущему опросу КМИС, барьер 5% в Верховную Раду могли бы преодолеть 7 партий.

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