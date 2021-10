У побережья Канады загорелось грузовое судно с химикатами (ФОТО, ВИДЕО)

Около тихоокеанского побережья Канады на судне Zim Kingston, которое перевозило химикаты, произошел пожар.

Как сообщает BBC со ссылкой на канадскую береговую охрану, с корабля начал выходить токсичный газ.

В результате инцидента 16 человек были эвакуированы с судна, а пять членов экипажа, включая капитана, остались на борту. Данных о пострадавших на сегодняшний день нет.

Официальные лица заявили, что угрозы для безопасности людей на суше нет.

Судно было на пути в Ванкувер и находилось примерно в восьми километрах от берега, когда загорелось. Горело 10 контейнеров. На судне — более 52 тысяч кг химикатов, находящихся в двух из горящих контейнеров.

Как пишет CBC, на данный момент Zim Kingston стоит на якоре вблизи города Виктория в Британской Колумбии, в проливе Хуан-де-Фука, что находится на границе между Канадой и США.

В компании ZIM Integrated Shipping Services, которая руководит Zim Kingston, заявили, что причиной стали очень тяжелые погодные условия, в результате которых десятки контейнеров упали за борт, а несколько других загорелись.

#UPDATE: Imagery captured of located containers from U.S. Coast Guard Air Station Port Angeles helicopter. pic.twitter.com/jOr1bbdnW3