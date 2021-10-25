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В мире 30 минут назад

У побережья Канады загорелось грузовое судно с химикатами (ФОТО, ВИДЕО)

В результате инцидента 16 человек были эвакуированы с судна, а пять членов экипажа, включая капитана, остались на борту

Фото: Twitter/USCGPacificNorthwest Фото: Twitter/USCGPacificNorthwest
Фото: Twitter/USCGPacificNorthwest

Около тихоокеанского побережья Канады на судне Zim Kingston, которое перевозило химикаты, произошел пожар.

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Как сообщает BBC со ссылкой на канадскую береговую охрану, с корабля начал выходить токсичный газ.

В результате инцидента 16 человек были эвакуированы с судна, а пять членов экипажа, включая капитана, остались на борту. Данных о пострадавших на сегодняшний день нет.

Официальные лица заявили, что угрозы для безопасности людей на суше нет.

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Судно было на пути в Ванкувер и находилось примерно в восьми километрах от берега, когда загорелось. Горело 10 контейнеров. На судне — более 52 тысяч кг химикатов, находящихся в двух из горящих контейнеров.

Как пишет CBC, на данный момент Zim Kingston стоит на якоре вблизи города Виктория в Британской Колумбии, в проливе Хуан-де-Фука, что находится на границе между Канадой и США.

В компании ZIM Integrated Shipping Services, которая руководит Zim Kingston, заявили, что причиной стали очень тяжелые погодные условия, в результате которых десятки контейнеров упали за борт, а несколько других загорелись.

По данным СМИ, судно перевозило ксантаты — химические вещества, используемые в горнодобывающей промышленности, в том числе амилксанат калия, который внесен в список реактивных воспламеняющихся материалов.

Напомним, в марте 2021 года движение судов по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря, было заблокировано почти на неделю из-за контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель во время прохода канала.

Ранее сообщалось, что Россия приостановит на полгода возможность мирного прохода иностранных военных кораблей в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.

 

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