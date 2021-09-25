Происшествия 1 час назад

В проливе Босфор два российских сухогруза столкнулись с турецкими кораблями

Сухогруз "Русич-10" столкнулся с судном Tahsin Imamoglu, а корабль "Волжский-40" врезался в рыболовецкое судно

Пролив Босфор. Фото: Depositphotos Пролив Босфор. Фото: Depositphotos
Пролив Босфор. Фото: Depositphotos

25 сентября у берегов Турции в проливе Босфор два российских грузовых корабля попали в аварии.

Как передает "Анадолу" со ссылкой на Управление береговой полиции Турции, в районе стамбульского района Йеникей столкнулись сухогрузы под флагами Турции и России.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации агентства, 90-метровый турецкий сухогруз Tahsin İmamoğlu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря.

Российское судно Rusich 10 (128 метров) плыло из района Гемлик провинции Бурса в Россию.

Читайте также:
В проливе Босфор останавливали движение из-за аварии на нефтяном танкере (ФОТО)

К месту происшествия были направлены катера KIYEM-5, KEGM-3, KURTARMA-11 и 14 буксировочных судов. В настоящее время, оба судна пришвартованы к берегам района Бююкдере.

Кроме этого, как пишет ТАСС, ранее сегодня произошел еще один инцидент с участием российского судна.

"Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы", — сообщили в береговой охране.

Напомним, в марте 2021 года движение судов по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря, было заблокировано почти на неделю из-за контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель во время прохода канала.

Ранее сообщалось, что Россия приостановит на полгода возможность мирного прохода иностранных военных кораблей в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" из-за карстовых провалов на Буковине изменила график и маршруты поездов
"Укрзализныця" из-за карстовых провалов на Буковине изменила график и маршруты поездов
СБУ нашла доказательства институционального присутствия России на Донбассе (ВИДЕО)
СБУ нашла доказательства институционального присутствия России на Донбассе (ВИДЕО)
Война на Донбассе: боевики проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил
Война на Донбассе: боевики проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Крупнейшее в Европе газохранилище "Газпрома" заполнено на 5% — Deutsche Welle

  3. Партия Шария выдвинула своего кандидата в мэры Харькова

  4. СБУ нашла доказательства институционального присутствия России на Донбассе (ВИДЕО)

  5. Почему Игорь Терехов полулегитимный мэр и чем это опасно для Харькова

Ивент
HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу
HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу
Стратегії 30 найкращих HRD на HR Wisdom Summit 
Загрузка...