В проливе Босфор два российских сухогруза столкнулись с турецкими кораблями

25 сентября у берегов Турции в проливе Босфор два российских грузовых корабля попали в аварии.

Как передает "Анадолу" со ссылкой на Управление береговой полиции Турции, в районе стамбульского района Йеникей столкнулись сухогрузы под флагами Турции и России.

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По информации агентства, 90-метровый турецкий сухогруз Tahsin İmamoğlu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря.

Российское судно Rusich 10 (128 метров) плыло из района Гемлик провинции Бурса в Россию.

К месту происшествия были направлены катера KIYEM-5, KEGM-3, KURTARMA-11 и 14 буксировочных судов. В настоящее время, оба судна пришвартованы к берегам района Бююкдере.

Кроме этого, как пишет ТАСС, ранее сегодня произошел еще один инцидент с участием российского судна.

"Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы", — сообщили в береговой охране.

Напомним, в марте 2021 года движение судов по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря, было заблокировано почти на неделю из-за контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель во время прохода канала.

Ранее сообщалось, что Россия приостановит на полгода возможность мирного прохода иностранных военных кораблей в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.