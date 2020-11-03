Страхование и финуслуги 50 минут назад

Убытки от пандемии COVID-19 будут стоить страховым компаниям порядка $107 млрд — Lloyd's

Убытки Lloyd's в 1 полугодии 2020 года составили около $3,1 млрд, а еще $0,8 млрд будут покрыты во второй половине года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, "нанес катастрофический общественный и экономический ущерб, одновременно требуя беспрецедентных мер по сдерживанию распространения вируса, а также по возвращению бизнеса и экономики на ноги.

Об этом заявил генеральный директор Lloyd's of London Джон Нил, сообщает "Фориншурер".

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По информации издания, убытки Lloyd's в 1 полугодии 2020 года составили около $3,1 млрд, а еще $0,8 млрд, как ожидается, будут покрыты во второй половине года.

В общей сложности, Lloyd's рассчитывает выплатить около $6,4 млрд по претензиям, связанным с COVID-19, из которых до $2,5 млрд пойдут перестраховщикам.

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Это соответствует прогнозам, опубликованным в мае 2020 года, и соответствует годам самых крупных ураганов в США, включая убытки, выплаченные в 2017 году Харви, Ирме и Марии, а также убытки, выплаченные в 2005 году по убыткам урагана Катрины, Риты и Вильмы.

Поэтому COVID-19 был не единственной проблемой в 2020 году. Ураганы и лесные пожары также вызвали разрушения в этом году.

Для страховой отрасли убытки от андеррайтинга COVID-19 в конечном итоге будут стоить где-то порядка 107 млрд. долларов, что соответствует катастрофическим годам 2017 и 2005 годов.

Тем не менее, разница с этими катастрофами заключается в том, что они были географически ограниченными событиями, происходящими в течение нескольких часов и дней, что сильно отличалось от глобального системного и долгосрочного воздействия пандемии COVID-19.

Несмотря на то, что финансовые рынки восстановились после волатильности, наблюдавшейся в первом и втором кварталах 2020 года, Джон Нил отметил считает, что участникам страхового рынка следует быть особенно осторожными, поскольку, экономические и рыночные условия будут ухудшаться во втором полугодии 2020 года и в 2021 году, что не в последнюю очередь существенно зависит от результатов выборов в США, кто бы ни победил.

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Нил также обратился к приоритетам Lloyd's в США, который является критическим рынком для Lloyd's, особенно с учетом того, что на него приходится 45% общего объема премий.

Более того, в 2019 году у Lloyd's было более 1200 активных держателей страхового покрытия в США (MGA), выписавших премию на сумму около $7,6 млрд.

Мы видим возможности для дальнейшего роста, несмотря на то, что, без сомнения, это будут годы, одни из самых сложных для нашей отрасли — и фактически для всех экономик мира — отметил Нил.

Ранее сообщалось, что руководитель Лондонского Lloyd's Джон Нил заявил, что пандемия COVID-19 может стать самым убыточным событием для мировой страховой отрасли за всю историю.

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