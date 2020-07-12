Политика 50 минут назад

Украина должна обеспечить доступ к вузам для выпускников с ОРДЛО — языковый омбудсмен

В том числе обеспечить общежитиями и стипендиями

Тарас Креминь. Фото: radiosvoboda.org Тарас Креминь. Фото: radiosvoboda.org
Тарас Креминь. Фото: radiosvoboda.org

Государство должно создать надлежащие условия для выпускников школ с оккупированных территорий, чтобы те хотели поступать в государственные вузы.

В том числе обеспечить общежитиями и стипендиями, заявил новый языковый омбудсмен Тарас Креминь, передает "Радио Свобода".

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Он отметил, что государство должно позаботиться об увеличении соответствующих квот на госзаказ и создании необходимых условий для дальнейшего пребывания детей в Украине.

"Понятно, что он (ребенок) должен быть сознателен того, что он в Украине. И должен догнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он получил на оккупированных территориях", — подчеркнул Креминь.

Омбудсмен хотел бы, чтобы к процессу допуска людей из ОРДЛО в украинские вузы подключились спецслужбы, ведь, по его словам, бывали случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков, могли попадать в списки соискателей образования.

Ранее Креминь заявил, что офис омбудсмена планирует создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).

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