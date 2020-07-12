Политика 5 минут назад

В Украине создадут бесплатные курсы по изучению украинского языка

Центрами для проведения таких курсов могли бы стать государственные учебные заведения

Фото: kodeks-group.com.ua Фото: kodeks-group.com.ua
Фото: kodeks-group.com.ua

В офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать курсы по изучению украинского языка за счет денег госбюджета.

Центрами для проведения таких курсов могли бы стать государственные учебные заведения, заявил новый языковый омбудсмен Тарас Креминь, передает "Радио Свобода".

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По его словам, вузы должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

"Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления", — отметил омбудсмен.

Как сообщалось, в начале июля на должность языкового омбудсмена были определены 3 кандидата: от уполномоченного по правам человека, от Минкульта и от Минюста.

Правительство утвердило на эту должность Тараса Креминя на своем заседании 8 июля по итогам проведения рейтингового голосования.

Перед этим языковым омбудсменом в Украине была Татьяна Монахова, однако 24 апреля она заявила об отставке.

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