Украина начинает процесс возвращения всего того, что принадлежит ей — Зеленский

Украина начинает процесс возвращения всего того, что принадлежит нашей стране, в том числе исторических и культурных ценностей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления на официальных торжествах по случаю Дня Независимости Украины в центре Киева.

"Мы будем возвращать не только своих, мы будем возвращать свое. Это исторические и культурные ценности нашего государства, которые находятся за рубежом. Мы больше никогда и никому не подарим ни один камешек нашей истории, не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших героев, побеждавших нацизм", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас справедливо говорить о 30-й годовщине именно восстановления независимости Украины, и наше государство, наконец, осознает это и гордится этим.

"Я поздравляю всех нас с этим великим и важным днем. Сегодня мы отмечаем 30 годовщину провозглашения Независимости Украины, 30 годовщину ее обретения, а справедливее, на мой взгляд, сказать 30 годовщину восстановления независимости Украины. Поскольку 24 августа 1991 года Украина возобновила свою государственность, а 24 августа 2021 года Украина, наконец, осознает это, говорит об этом, гордится этим", — подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что останки выдающихся украинцев намерены вернуть в Украину. В частности, речь идет о гетманах, участниках освободительного движения и так далее.

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По его словам, Украина вернет на родную землю всех выдающихся украинцев, которые похоронены за границей.

"Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, которые боролись для Украины, но похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие", — сообщил Зеленский.

Кроме того, в речи ко Дню независимости президент заявил о важности единства украинского народа. Он также подчеркнул, что ни один враг не нанес Украине большего удара, чем внутренние распри.

По словам главы государства, единственное, что может разделять украинцев — "это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной".

"Но не менее важно нам понять, как ей остаться. Мы все много спорим о прошлом, а это означает, что мы не делаем выводы из собственной великой истории. Потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри. В чем сила украинского народа? В украинском народе", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в 2021 году в рамках празднования 30-летия Независимости Украины проходят праздничные мероприятия по всей стране, которые начались 22 августа и продлятся до 24 августа.

Также сообщалось, что Кабинет министров планирует потратить 5,423 млрд грн на празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году.