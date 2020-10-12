Политика 1 час назад

Зеленский пообещал президенту Польши открыть в Украине школы для польского нацменьшинства

Также Украина планирует открыть новое Генконсульство во Вроцлаве

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис президента Украины Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой пообещал отрыть в Украине школы для польских национальных меньшинств.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте главы Украинского государства по результатам его встречи с президентом Польши в Киеве в понедельник, 12 октября.

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Также отмечается, что аналогичные школы для украинских нацменьшинств должны открыться и в Польше.

"Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности в области образования, в соответствии со взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями. Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", — говорится в сообщении.

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Также Зеленский отметил, что, с целью обеспечения украинских граждан должной консульской опекой, он принял решение об открытии нового Генерального консульства Украины в польском городе Вроцлав.

"Ожидаю, что оно заработает уже в следующем году", — сказал он.

Кроме того, как говорится в заявлении, президенты Украины и Польши осуждают акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине, а также призывают соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 октября, президент Польши Анджей Дуда посетит Украину с официальным визитом. Причем в нашей стране он будет находиться три дня — до 13 октября.

В Офисе президента Украины уточнили, что в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическое сотрудничество двух стран, в частности в вопросах развития инфраструктуры.

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