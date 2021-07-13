Экономика 20 минут назад

Украина подписала с Евросоюзом меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли

В Кабмине рассчитывают, что комплексная разработка критических материалов может уже на первом этапе привлечь в Украину $10 млрд инвестиций

Подписание меморандума. Фото: Кабмин Подписание меморандума. Фото: Кабмин
Подписание меморандума. Фото: Кабмин

Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли и соответствующую дорожную карту мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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В частности, документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович во время Конференции высокого уровня в Киеве о стратегическом партнерстве между ЕС и Украиной в сфере критического сырья.

"Инициируя стратегическое партнерство с ЕС в сфере критического сырья и аккумуляторов, которое будет закреплено в Меморандуме о взаимопонимании и Дорожной карте мероприятий, мы договариваемся объединять наши усилия и действовать с ЕС сплоченно для развития зеленой экономики, создания новых бизнес возможностей и рабочих мест", — отметил Шмыгаль.

В свою очередь Шевчович подчеркнул, что сегодня Украина и ЕС открывают новую страницу в двустороннем партнерстве.

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"Этот новый раздел укрепит нашу политическую связь и обеспечит широкий спектр возможностей для отраслей ЕС и Украины, помогая создавать местные рабочие места, связанные с зелеными и цифровыми переходами", — написал он в Twitter.

В то же время Шмыгаль добавил, что украинская промышленность может стать серьезным партнером для европейских компаний.

"За счет наращивания собственного производства "минералов будущего" и топливно-энергетических полезных ископаемых, увеличения экспорта, а также сокращения импорта минерального сырья, потенциал эффективного использования недр Украины может составить более $400 млрд в следующие 10 лет", — отметил глава правительства.

В Кабмине рассчитывают, что комплексная разработка критических материалов может уже на первом этапе привлечь в Украину $10 млрд инвестиций.

Ранее премьер Шмыгаль заявил, что в ближайшие несколько лет власти Украины планируют договориться с Европейским Союзом о пяти "безвизах" в разных сферах.

Напомним, согласно первому отчету экспертов миссии Европейского Союза, украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС.

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