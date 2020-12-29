Политика 1 минуту назад

Украина расследует, как подаренная Лаврову "семейная икона" попала в Боснию — МИД

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Украина обратилась к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать ей 300-летнюю икону с ликом Святого Николая, подаренную ранее министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его визита в БиГ, для проведения детальной экспертизы о ее происхождении.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

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По словам дипломата, украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства.

"Полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной, уважение ее суверенитета и территориальной целостности", — подчеркнул он.

По его словам Николенко, МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики, Офисом генерального прокурора, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают принимать меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола, для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с территории Украины.

Также дипломат сообщил, что офис сербского члена и актуального главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика проинформировал посольство Украины в БиГ о том, что икона, которую он российскому министру, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины, по словам Николенко, предоставлено не было, и вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в эту страну и путях его вступления в собственность остается открытым.

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