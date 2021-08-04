Политика 10 минут назад

Украина с 7 августа снова начнет штрафовать иностранцев, нарушивших сроки пребывания

Освобождение от ответственности будет касаться только тех, кто не смог выехать или обратиться за продлением срока пребывания

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Украине с 7 августа снова начнут штрафовать иностранцев, нарушивших сроки пребывания на территории страны. Как напоминает Министерство внутренних дел, в этот день вступает в силу соответствующее постановление Кабинета министров №757 от 21 июля.

Им было внесено изменение в пункт 2 постановления №259 от 18 марта 2020 года, а именно отменена норма, по которой иностранцы, нарушившие законные сроки пребывания в Украине в период или в результате установления карантина, освобождались от административной ответственности по статье 203 Кодекса об админнарушениях.

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В ведомстве напоминают, что санкция статьи 203 КоАП определяет применение к таким нарушителям штрафа в размере от 1700 грн до 5100 грн.

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МВД при этом указывает, что с 7 августа освобождение от административной ответственности будет касаться исключительно тех иностранцев, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы/подразделения Государственной миграционной службой с заявлением о продлении срока пребывания в Украине из-за обстоятельств, вызванных карантином.

Отметим, что в июне в Одесской области поймали переправщиков нелегалов из Приднестровья, а на Закарпатье заблокировали канал переправки азиатов в страны ЕС.

В конце июня Служба безопасности Украины задержала в Черкассах иностранца, находившегося в международном розыске по линии Интерпола за терроризм.

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